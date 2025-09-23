Çorum Valisi Ali Çalgan, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ahilik kültürünün Anadolu’nun manevi ve toplumsal yapısındaki önemine dikkat çekti.

Vali Çalgan mesajında, Ahiliğin yüzyıllar boyunca toplumsal hayatı şekillendirdiğini belirterek, “Ahilik; yardımlaşmayı, alın terine saygıyı ve emeğin kıymetini merkeze alan bir hayat felsefesidir. Ahiler, yalnızca meslekî becerileriyle değil; yüksek ahlaki değerleriyle de esnaf ve sanatkârlarımızı yetiştirerek Anadolu’nun manevi ve kültürel dokusuna yön vermiştir.” dedi.

Ticarette güven, üretimde kalite, paylaşımda cömertlik, toplumsal yaşamda kardeşlik ve adaletin Ahilik kültürünün temel unsurları olduğunu vurgulayan Çalgan, bu köklü geleneğin günümüzde de iş dünyasından aile hayatına, toplumsal ilişkilerden devlet-millet bütünleşmesine kadar birçok alanda yol gösterici olmaya devam ettiğini ifade etti.

Vali Çalgan mesajını, “Bu anlamlı haftanın; birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı daha da güçlendirmesini temenni ediyor; tüm esnaf ve sanatkârlarımız ile kıymetli ailelerine hayırlı, bereketli ve huzur dolu günler diliyorum.” sözleriyle tamamladı.