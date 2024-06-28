ABD'deki 5 Kasım seçimleri öncesinde, Demokrat Parti'nin adayı mevcut Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump canlı yayında bir araya geldi.

Tarihi tartışma 1.5 saat sürdü

Atlanta'da CNN'in ev sahipliğinde düzenlenen ve yaklaşık 1.5 saat süren tartışma programı, Jake Tapper ve Dana Bash'in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Seyircisiz yapılan yayında, adaylar seçim öncesi son kez yüz yüze tartıştı.

Münazara kurallarına göre, sahnede ilk konuşma hakkını Biden aldı. Kapanış konuşması hakkı ise Donald Trump'a verildi.

İkilinin sahneye çıkıp kürsülerine gitmeden önce tokalaşmamaları gözlerden kaçmadı.

Amerikan medyası, Biden ve ekibinin amacının 'sosyal medyada dolaşan kısa videolarda oluşan olumsuz izlenimleri ortadan kaldırmak' olduğunu belirtti.

Son dönemlerde Biden, zihinsel sağlığı ile ilgili iddialar nedeniyle gündemde yer alıyor.

Trump: Biden, tarihimizin en kötü başkanı

Eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump, Biden'ın Afganistan'dan ABD askerlerini çekmesini 'ülke tarihindeki en utanç verici gün' olarak nitelendirdi.

Ayrıca Trump, Biden'ın 'ABD tarihindeki en kötü başkan' olduğunu söyledi. Trump, "Biden ülkemizi mahvetti." dedi.

“Ben başkan olsaydım Ukrayna işgal edilmezdi”

Kendisi başkan olsaydı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeyeceğini ileri süren Trump, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin korkunç bir düzensizlik içerisinde gerçekleştirilmesinin Rusya Devlet Başkanı Putin’i Ukrayna’ya saldırmaya teşvik ettiğini söyledi.

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Trump, “Eğer gerçek bir başkanımız, saygı duyulan bir başkanımız olsaydı, asla işgal yaşanmazdı” dedi.

Trump, kendi başkanlığı sırasında İran’ın “beş parasız” olduğunu ve bu nedenle kendisi yönetimde olmuş olsaydı Hamas’ın da asla İsrail’e saldırmamış olacağını da söyledi.

Biden ise, Rusya lideri Vladimir Putin'in 'savaş suçlusu' sözleriyle niteledi. Biden, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçek şu ki, Putin bir savaş suçlusu. Binlerce insanı öldürdü. Burada duracağını mı sanıyorsun? Ukrayna'yı aldığında duracağını mı sanıyorsun?"

"Biden, Filistinli gibi davranıyor"

Biden, Tel Aviv yönetimine desteğini bir kez daha dile getirdi. Trump ise, yeniden seçilmesi durumunda nasıl bir politika izleyeceğini belirtmedi ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrail istihbarat servislerini saldırıya hazırlıksız yakalanmakla suçladı.

ABD’nin İsrail’e vermeyi reddettiği tek şeyin bir tonluk yıkıcı bombalar olduğunu ileri süren Biden, “Bu arada, İran kapsamlı bir balistik füze saldırısı başlattığında dünyayı İran aleyhinde organize eden kişi bendim. İsrail’i biz kurtardık. İsrail için en büyük destek kaynağı biziz.” diye konuştu.

Gazze’de savaşın durması için teklif ettiği ateşkes planını savunan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bu ateşkes planını kabul ettiğini ileri sürdü.

Biden, ateşkes anlaşmasının sağlanmasını engelleyen tarafın Hamas olduğunu savundu, Trump ise buna karşı çıktı. “Bunu yapan İsrail'dir. Onların, başladıkları işi bitirmelerine izin vermelisiniz. Ama (Biden), bunu yapmak istemiyor." diyen Trump, Biden'ın 'Filistinli gibi davrandığını' savundu.

“Biden, ne konuştuğunun farkında değil”

Biden ve Trump arasındaki düello sırasında sağlık hizmetleri konusundaki tartışmalar sırasında Başkan Biden’ın dilinin sürçmesi ve doğru kelimeleri bulmakta zorlanması sonrasında söz alan Trump, “Kendisinin cümlenin sonunda ne dediğini anlayamadım. Ama kendisinin de ne konuştuğunun farkında olduğunu sanmıyorum.” diye konuştu.

Kürtaj hakkı

İkiliye, kürtaj hakkını federal düzeyde anayasal korumaya alan 1973 tarihli Roe-Wade karar hakkında düşünceleri de soruldu.

Seçim kampanyasında kürtaj hakkını temel vaatleri arasında sıralayan Biden, canlı yayında bu konuda bir çerçeve çizmekten kaçındı.

Kürtaj kararının bir doktor tarafından alınması gerektiğine inandığını söyleyen Biden, "Geç dönem kürtajdan yana değiliz." dedi.

"Biden bizi III. Dünya Savaşı'na sürüklüyor"

Trump ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerika’yı üçüncü dünya savaşına sürüklediğini söyledi.

Trump, “III. Dünya Savaşı’na hayal edebileceğinizden çok daha yakınız. Kendisi bizi III. Dünya Savaşı’na sürüklüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin lideri Xi ve Rusya lideri Putin dahil kimse kendisine saygı göstermiyor, kendisinden korkmuyor. Hiçbiri, bu beyefendiyi umursamıyor. Kendisi bizi III. Dünya Savaşı’na sürüklüyor.” diye konuştu.

Trump, kongre baskınını savundu

Trump, 2020 Başkanlık Seçimleri'nin ardından destekçilerinin 6 Ocak 2021'de düzenlediği Kongre baskınındaki sorumluluğunu kesin bir dille reddetti.

Taraftalarını teşvik ettiği suçlamasını kabul etmeyen Trump, 'seçimlerin elinden alındığı' iddiasını 'saldırgan bir dille ifade etmediğini' savundu.

“ABD, fare yuvasına dönüştü”

Düzensiz göçmen ve mültecilerin ABD’de suç işlediklerini söyleyen Trump, “Genç kadınlar, Biden’ın sınırı geçmeye izin verdiği göçmenler tarafından öldürülüyor. Bu katiller, ülkemize gelerek kadınlarımıza tecavüz ediyor ve onları öldürüyor.” diye konuştu.

ABD’nin Biden’ın göçmenlik politikaları nedeniyle bir “fare yuvasına” dönüştüğünü söyleyen Trump, “Artık, kelimenin tam manasıyla medeniyet dışı kalmış bir ülke halindeyiz.” dedi.

Trump, yönetiminin sonlarına doğru 'ülke tarihinde sınır güvenliğini en üst seviyeye çıkardığını' savundu ve Biden döneminde 'teröristleri ülkeye giriş yaptığını' iddia etti.

Biden ise, "(Trump) Bebekleri annelerinden ayırıyordu." dedi.

Biden: Hüküm giymiş bir suçlusun

Biden, New York’ta yargılandığı 'sus payı' davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulunan Trump'ın yargılanma sürecine değindi.

Selefini, 'hüküm giymiş bir suçlu' olarak nitelendiren Biden, Trump'a "Bir kadını toplum içinde taciz ettiğiniz için kaç milyar dolar para cezası aldın? Veya eşin hamileyken bir porno yıldızıyla cinsel ilişkiye girdiğin için?" sorularını yöneltti.

Trump ise, "Porno yıldızıyla cinsel ilişkiye girmedim." dedi.

Her iki taraf da kazandığını iddia etti

Donald Trump’ın çalışma arkadaşları, tartışma programından mutlu ayrıldı ve eski başkanın düelloyu açık bir şekilde kazandığını ileri sürdü.

TV düellosunun ardından Atlanta’da destekçilerine hitap eden Başkan Joe Biden, partililer tarafından “Dört yıl daha” sloganlarıyla karşılandı. Sahneye “tartışma programının galibi” olarak davet edilen Biden, Trump’ın program boyunca yalan söylediğini ileri sürdü.

Diğer yandan Biden’ın programda düşük bir performans gösterdiğini savunan Demokrat Partili bazı analistler, Biden’ın yerine yeni bir aday belirlenmesi gerektiği çağrılarını yineledi.

Biden ve Trump, henüz partilerinin resmi adayları değil. Cumhuriyetçi Parti’nin resmi adayını temmuz ayı ortasındaki kongrede belirlemesi, Demokrat Parti’nin adayının ise ağustos ayında resmiyet kazanması bekleniyor.

Ensonhaber