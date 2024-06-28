Ünlü kozmetik market zinciri 15. yılına özel kampanyasını duyurdu. Devasa indirim ile birlikte vatandaşlar kuyruk oluşturmaya başladı.

Çorum'da kozmetik ürünleri satan bir mağaza 250 TL üzeri alışverişlerde tüm ürünlerde yüzde 80 indirim yapacağını duyurması, sabah saatlerinden itibaren mağaza önlerinde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Ünlü kozmetik markası geçtiğimiz günlerde de kampanya yapmış ve mağazalardaki müşteriler arasında çıkan kavga gündem olmuştu.

Mağazanın yeni kampanya ile 250 lira üzeri alışverişlerde yüzde 80 indirim yapacağını duyurması, Çorum'da sabah saatlerinden itibaren müşterilerin mağazalara akın etmesine neden oldu.