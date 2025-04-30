Çorum’da Bilardo Hakem Kursu açılacak. Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı’nın yaptığı açıklamaya göre kurs 7-9 Mayıs tarihlerinde açılacak.

Kursa katılmak isteyenlerde TC Vatandaşı olmak, kurs tarihinde 18 yaşından gün almış olmak, en az lise ve dengi okul mezunu olmak şartları aranıyor.

Katılacaklar e devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, savcılıktan iyi hal kağıdı sağlık raporu ve İl Müdürlüğünden alınacak 6 ay ve daha fazla ceza almamış olmak, Kursa katılacaklar Federasyonun özel gelirler hesabına 750 lira ücret yatırılacak. İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı kursla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0536 7133464 nolu telefondan bilgi alabilecekler.