Liseli B Gençler Bilek Güreşi İl birinciliğinde Bayat’lı öğrenciler 7 altın sekiz bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

13 Ocak pazartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Liseli Gençler B kategorisi Bilek Güreşi il birinciliğinde 6 okuldan 80 sporcu mücadele etti. Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi, Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 7 altın 8 bronz madalya kazanarak Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.

45 kiloda Ramazan Yardımcı sağ ve sol kolda iki altın madalya, 60 kiloda Emirhan Memiş ve sağ ve sol kolda iki altın madalya 70 kiloda Mert Duran sağ kolda, 75 kiloda Servet Çetin sağ ve sol kolda ikişer birincilik kazandılar. İl birinciliğinde Şaban Soluk iki bronz madalya alırken Göktuğ Alpaslan, Samet Can, Sait Efe, Yunus Çiçek, Mert Duran ve Melih Tuna ise birer bronz madalya kazanan isimler oldular.

Sıkletlerinde birinci olan sporcular Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.