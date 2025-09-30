İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından onaylanan Bilim Şenliği 2 Ekim Perşembe günü açılıyor.

Çorum, bilimi ve teknolojiyi toplumla buluşturacak büyük bir şenliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali, 2-4 Ekim 2025 tarihleri arasında Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanında gerçekleştirilecek. Bazı etkinlikler ise 4 Ekimde AHL Park AVM de gerçekleştirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek festival, 3 gün boyunca her yaştan katılımcıya açık olup bilimsel merakı canlı tutmayı, yeni nesilleri bilim ve teknolojiye özendirmeyi amaçlıyor.

Zengin içeriğiyle dikkat çeken Hitit TechFest’te; atölye çalışmaları, deneyler, sergiler, bilim gösterileri ve söyleşilerin yer alacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, “Katılımcılar, hem eğlenecek hem de bilimin farklı alanlarını yakından deneyimleme fırsatı bulacak. Çorum Valiliği desteği ile Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret Odası, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AHL Park AVM işbirliğinde hazırlanan Festival süresince yapay zekâ, robotik, astronomi, biyoloji, mühendislik, çevre ve sürdürülebilirlik gibi geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek. Özellikle çocuklar ve gençler için tasarlanan atölyelerde bilimsel düşünme becerileri desteklenirken, yetişkinler için de yenilikçi teknolojilerin tanıtılacağı etkinlikler yapılacak.

Tübitak’ın “Bilim Seninle Şenlenecek” sloganı ile gerçekleştirilecek Hitit TechFest, Çorum’un bilim ve teknoloji alanında önemli bir merkez olma yolundaki hedeflerini desteklerken, şehirde toplumsal bilim kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor” dedi.