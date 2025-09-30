Çorum'un Alaca ilçesinde taksi ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Rasim K. idaresindeki 06 EHL 599 plakalı elektrikli motosiklet, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Yakup Y'nin kullandığı 66 T 2766 plakalı taksiyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Muhabir: Anadolu Ajansı