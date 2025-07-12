Iğdır'da bal üretimi için kullanılan kovanlardan kaçan kraliçe arı, şehir merkezine gelince binlerce arı da peşinden giderek bir çam ağacına kondu.

Iğdır'da bal üretimi için kullanılan kovanlardan kaçan kraliçe arı, Merkez Şube Sokak'ta bulunan bir çam ağacına kondu. Aniden yüzlerce arının ağacı sarması, çevredeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Olayın ardından arıların sahibi olduğu öğrenilen bir vatandaş, durumu fark ederek yanında getirdiği boş kovanla arıları geri toplamaya çalıştı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, arıcının arıları toplamak için büyük çaba harcadığı ve işlemin hayli zahmetli geçtiği görüldü.

Arıcının çabalarıyla arılar kademeli şekilde kovana geri alındı.