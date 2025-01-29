Hakkari, Mardin, Batman, Tunceli, Ovacık, Van'ın Bahçesaray, Şanlıurfa'nın Halfeti, Mersin'in Akdeniz ve İstanbul'un Esenyurt belediyelerinin ardından bugün İçişleri Bakanlığı bir belediyeye daha kayyum atandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYYUM ATADI

Dün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermesinin ardından İçişleri Bakanlığı, Vali Kemal Kızılkaya'nın kayyum olarak görevlendirildiğini duyurdu.