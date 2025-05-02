1 Mayıs Emek ve Demokrasi Bayramı, Çorum’da çeşitli etkinliklerle düzenlenirken, Birleşik-Kamu-İş, BASK ve Birleşik Emekliler Sendikası’nın önderliğinde ayrı bir kutlama programı düzenlendi.

1 Mayıs Emek ve Demokrasi Günü Çorum’da Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) İl Temsilciliği, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şubesi ve Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) İl Temsilciliği tarafından kutlandı.

Katılımcılar, Devlet Tiyatro Salonu önünde toplanarak Gazi Caddesi üzerinden Kadeş Barış Meydanı’na afiş ve sloganlarla yürüdüler.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, BASK İl Temsilcisi Hayati Çam ve Sosyalist Cumhuriyet Partisi (SCP) üyelerinin de katıldığı kutlama, meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra kürsüye gelen Tertip Komitesi üyeleri katılımcıları selamlayarak 1 Mayıs Emek ve Demokrasi Bayramını kutladı. Konuşmalarla devam eden programda emekçilerin, barış, demokrasi, adalet ve bağımsız demokratik Türkiye gibi talepleri dile getirildi.

İbrahim Sarıca’nın bağlama ve solistliğini yaptığı, gitarda Tansu Sol, davulda Sercan Koca, klavyede Fatih Özgen ve yan flütte Erden Penez’den oluşan müzik grubunun şarkı ve 1 Mayıs marşları eşliğinde coşan emekçiler davul zurna eşliğinde hep birlikte halaya durarak bayramlarını kutladı. Emekçilerin sorunlarının dile getirildiği halayların çekildiği ayrıca çocuklar ve büyükler tarafından “adalet” için balon da uçuruldu.

Kutlama programı sırasında Tertip Komitesi adına Birleşik Kamu-İş İl Temsilcisi ve Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, Birleşik Emekliler Sendikası adına Ayşen Candaş Yılmaz ile BASK Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi AES Genel Sekreteri Nihat Örs birer konuşma yaptı.