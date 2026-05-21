Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sungurlu Hayvan Pazarında denetim gerçekleştirildi.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi için denetim ve kontrol faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyor

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan hareketlerinde yaşanabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçe hayvan pazarında denetim ve incelemelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen denetimlerde kurbanlık hayvanların kimliklendirilmesi, küpe ve kayıt durumları, veteriner sağlık raporları ile hayvan sağlığı ve refahına yönelik hususlar titizlikle kontrol edildi.

Ayrıca yetiştiricilerimiz ve vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Teknik personeller yetiştiricilerle görüşerek Kurban Bayramı sürecinde uyulması gereken mevzuat hükümleri, hayvan sevkleri ve hayvan sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı ve üreticilerin talep ve önerileri dinlendi.

Kurban Bayramının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan hareketlerinin kayıt altına alınması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, pazar esnafı ve yetiştiricilere hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunuldu. (Haber Merkezi)