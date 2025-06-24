Yıldızlar Bocce Volo Türkiye Şampiyonasında Çorum’dan :Burak Poyraz Taşan ve Doğa Çağın Çıtak ikilisi çift erkeklerde altın madalyanın sahibi oldu.

19-22 Haziran tarihleri arasında Kahramankazan’da yapılacak Yıldızlar Bocce Volo Türkiye Şampiyonasında çift erkeklerde Burak Boyraz Taşan ve Doğa Çağın Çıtak ikilisi grupta ilk maçında Elazığlı rakiplerini 9-1, İstanbul’lu rakibini 11-7 şendi ve grup birincisi olarak ikinci tura yükseldi.

Yarı finalde Siirt’ten Mustafa Gültekin ve Alihan Kasar ikilisini 9-2 yenen Çorum takımı finale yükseldi.

Finalde Mersin’den Yasin Aksaç ve Ömer Başlı ikilisi ile zorlu bir mücadeleye giren Taşan ve Çıtak 6-4’yük skorla maçı kazanarak Türkiye Şampiyonluğunu kazandılar.

Burak Poyraz Taştan Volo Altın Nokta kategorisinde ise üçüncü olarak bronz madalya alarak şampiyonayı iki madalya ile tamamladı.