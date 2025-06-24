Orta Kuşak Futbol turnuvasında dördüncü hafta maçları Beyaz grup ile tamamlandı.

Grupta ilk dört sırada bulunan takımların maçları beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Grubun namağlup iki takımı Kurt Elektrik ile Es Bilişim arasındaki maçta ilk yarıda Hakan ve Ali Koçak’ın golleri ile devreyi 1-1 tamamlayan iki takımın ikinci yarısında da Yasin ile Es Bilişim öne geçti son dakikalarda Savaş ile beraberliği yakalayan Kurt Elektrik sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldılar.

Bu beraberlik ile iki takım 7’şer puanla ilk iki sırada yer alırken gruptan ilk iki sırada çıkmayı da garantilediler. Birinci ve ikinci çıkacağın kim olacağına son maçlarda belli olacak.

Günün diğer kritik maçında ise Er Yap İnşaat ile Kalehisar Kardeşler İveco takımları arasında oynandı.

Beş golün atıldığı maçın son dakikasında beşde kırmızı kart çıktı.

Çeyrek final umutlarını devam ettirmek isteyen iki takımın maçında Kalehisar Kardeşler İveco lk dakikalarda Murat ile öne geçti Serkan ile Er Yap beraberliği sağladı. Kalehiser Avne ile 2-1 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda Murat ile farkı ikiye çıkaran Kalehisar takımı önünde, Er Yap İnşaat Serkan’ın ikinci golü ile umutlandı.

Son 15 dakikası büyük çekişmeye sahne olan maçtan Kalehisar takımı 3-2 galip ayrılarak 6 puanla grupta üçüncülüğü garantiledi ve çeyrek final için baraj maçı oynayacak. Maçın son dakikasında iki takım oyuncuları arasındaki kavgadan dolayı beş futbolcu kırmızı kartla ceza kuruluna gönderildi.