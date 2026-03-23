CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik tapu iddialarında Çorum izi çıktığı ileri sürüldü.

Sabah'ın haberine göre; Özgür Özel'in, hedefine aldığı Akın Gürlek'in kişisel verilerini hukuksuz ele geçirdiği öne sürüldü. Gürlek'in tapu kayıtlarının Antalya, Afyonkarahisar ve Çorum'dan sorgulandığı belirlendi.

BOĞAZKALE TAPU MÜDÜRÜ BAKANIN BİLGİLERİNİ SORGULADI

Haberde Çorum Boğazkale Tapu Müdürü V.S'nin 31 Ocak 2026'da saat 11:40'ta Bakan Gürlek'in zemin ve mülkiyet bilgilerini sorguladığı ifade edildi.

Sabancılar'ın sorgulama yaptığı gün CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer adına kayıtlı olan ve CHP Genel Merkezi'nce kullanılan hattan arandığı öne sürüldü.

TAHTASIZ VE SOLMAZ İLE KOORDİNELİ HAREKET ETTİ İDDİASI

V.S.'nin Mehmet Kurtçu aracılığıyla CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İl Başkanı Dinçer Solmaz ile koordineli hareket ettiği iddia edildi.