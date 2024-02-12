Eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı, Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Muhsin Dere’nin Sungurlu’dan MHP’nin adayı olacağı bilgisi kulislere bomba gibi düştü.

Edindiğimiz kulis bilgisine göre, Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinin bugün Muhsin Dere’yi genel merkeze davet ederek Sungurlu Belediye Başkan Adaylığı için görüşme gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Muhsin Dere’nin ‘MHP’den Sungurlu Belediye Başkan Adaylığı daveti gelirse kabul ederim’ şeklindeki ifadelerinin ardından bu davetin yapıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.