Geçtiğimiz haftayı kayıpla tamamlayan Borsa İstanbul, yeni haftada da değer kaybını sürdürüyor. Uzmanlar, 7550 seviyesinin önemli eşik olduğuna dikkat çekerken; 7530-7550 bölgesinin ise yakın dip olması nedeniyle kritik olduğunu belirtiyor.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 değer kaybıyla 7526 puandan başlarken; 7349 - 7526 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 11.09 itibarıyla yüzde 2,59 kayıpla 7361 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,26 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,14 ve yüzde 2,11 düşüşle işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7500 ve 7400 puan destek, 7600 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,67 değer kaybederek 7557 puandan tamamlamıştı.

www.ekonomim.com'da yer alan habere göre, analistler, küresel pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmediğini hatırlatarak, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğunu söyledi.