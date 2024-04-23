Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de temaslarını sürdürüyor.

Şimşek temaslarını sürdürdüğü ABD'de, TRT Haber'e konuştu.

Önemli açıklamalar yapan ve enflasyonda düşüşün sinyalini de veren Şimşek, mali disiplini de tesis ettiklerini söyledi.

Mehmet Şimşek, devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Enflasyonun haziran ayından itibaren düştüğünü göreceğiz"

Bankalarımızın küresel, finansal imkanlarının artırılması da önemli bir alan. En önemli konu da bu kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar. Türkiye'nin dış dengesi, bütçesi iyileşiyor. Türkiye'nin yakında yıllık bazda enflasyonun önümüzdeki haziran ayından itibaren hızla düştüğünü göreceğiz.

"Yapısal reformlarla Türkiye'nin bünyesini güçlendiriyoruz"

Bu bizim programımızın paralelinde giden bir süreç. Dolayısıyla bir taraftan enflasyonu düşüreceğiz, bir taraftan mali disiplini tesis ediyoruz. Bir taraftan dış açığı azaltıyoruz.



Bir taraftan yapısal reformlarla Türkiye'nin bünyesini güçlendiriyoruz. Dış şoklara karşı kırılganlığını azaltıyoruz.

"Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi çok yoğun"

Şimşek, yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakış açısındaki değişime dikkati çekti.