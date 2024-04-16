Ahlatcı Yatırım 15- 19 Nisan Aralık 2024 dönemini kapsayan haftalık model portföyünü web sitesinde yayınladı.

Ahlatcı Yatırım'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

29 Mart-9 Nisan aralığında geçerli model portföyümüzde yer alan pay senetlerinden ASTOR, DOHOL, KCAER ve KORDS hedef fiyat aralığına ulaşmıştır. Bu tarih aralığı içinde gördüğü en yüksek seviyeye istinaden bir önceki hafta sonu kapanış değerine göre en yüksek getiriyi sağlayan pay senedi %17,2 yükseliş yaşayan KCAER olmuştur.

29 Mart – 9 Nisan haftasında XU100 endeksi %7,24 değer kazanırken model portföyün aynı periyottaki değer kazancı ortalama %4,69 olmuştur. 15 Nisan – 19 Nisan haftası BUCIM, GSDHO, PETKM, PGSUS ve YYLGD hisselerini ekliyoruz." ifadelerine yer verildi