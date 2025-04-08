Belediye Meclisi Yeniden Refah Partisi Grup Başkanı Kadir Boruç, CHP’nin boykot çağrısına tepki gösterdi.

Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan Kadir Boruç,

Pazar esnafı için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yapmış olduğu uygulamayı desteklediklerini belirterek, “Ne suretle olursa olsun hiçbir şekilde sebze ve meyvenin dökülmesini doğru bulmuyoruz. Bu vesile ile geç kalınmış olsa da pazarların denetlenmesini vatandaşa alım yaparken görerek ve beğenerek almasını sağlamak belediyemizin görevidir. Dolayısıyla doğru bir davranıştır ve belediye başkanımızın bu konuda yanında olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Sözlerine CHP tarafından yapılan ‘boykot’ kampanyasına tepki göstererek devam eden Kadir Boruç, “Daha öncelerde iktidarın da yerli ve milli markaları kullanarak boykota davet ettiğini ve o gün nasıl bunun yanlış olduğunu söylediysek bugünde CHP’nin boykot çağrısında bulunarak milli işletmelerimizin zarar görmesini bunu siyasetin bir parçası haline getirilmesini kabul etmiyoruz. Bu boykotun vatandaşlarımızı kutuplaştıracağını düşünüyoruz. Tam tersi yerli ve milli markalarımıza sahip çıkmak gerektiğini daha fazla uluslararası markaların çoğalması için hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimler olarak elimizden gelen yapmamız gerektiğini savunuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.