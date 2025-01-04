Bir yıl önce evladını kaybeden acılı baba, bu kez de eşini kaybetmenin acısını yaşadı.

Yaklaşık bir yıl evvel evladı Seyyid Abdülbaki Emer’i silah kazasında kaybeden Kafkasevler Camii Müezzini Mustafa Emer, o günden beri evlat acısıyla yüreği yanan eşi Nuran Emer’i kaybetti.

Önceki Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun yeğeni olan merhumenin cenazesi dün Akşemseddin Camii’nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.