Bu fotoğraf cuma akşamı Rams Park Stadyumu’nda Galatasaray ile Arca Çorum FK arasındaki maçta misafir tribününde çekildi. Arca Çorum FK taraftarlarının bulunduğu tribündeki tuvaletin bu görüntüsü büyük tepki çekti.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek ve önümüzdeki ay Avrupa’dan gelecek taraftarları misafir edecek Galatasaray Kulübü’nün sezonun ilk maçında tuvaletlerinin bu halde olması gerçekten hem Galatasaray Kulübü hem de ülkemiz adına bir utanç vesikası. Eminim ki bu tuvaletler Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yenilenecektir. Ancak Avrupa’ya verdiğimiz değeri ve özeni neden kendi vatandaşımıza göstermiyoruz acaba?