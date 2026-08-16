Çorum’un tek 5 yıldızlı oteli Anitta Otel’in satışı gerçekleşti. Balkar A.Ş. ve Çorum FK Başkanı, Arca Savunma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık, otelin yeni sahibi oldu.

İKİ AY ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Haziran ayı ortasında gündeme gelen Anitta Otel’in Savaş Balçık tarafından satın alınmasına ilişkin süreç, yaklaşık iki ay sonra tamamlandı.

O dönemde taraflar arasında satın alma görüşmelerinin yapıldığı ve görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, sürecin henüz resmiyet kazanmadığı ifade edilmişti.

Gelinen noktada ise görüşmeler sonuçlandı ve Anitta Otel’in satın alma işlemi tamamlandı. Otelin yeni sahibi Savaş Balçık olurken, bundan sonraki süreçte otelin işletilmesi ve yapılması planlanan değişikliklere ilişkin detayların ise Balçık tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

HİLTON İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan Anitta Otel’in bundan sonraki işletme sürecine ilişkin Hilton ile görüşmelerin de devam ettiği öğrenildi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde otelin, Hilton markası altında hizmet vermeye devam edeceği belirtildi. Anlaşmanın sağlanması durumunda Anitta Otel’in 'Anitta Hilton Otel' olarak faaliyet göstermesi planlanıyor.