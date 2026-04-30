Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Gençlerbirliği-Sivasspor U 17 play-off maçı İsmail Sırma'nın
Gençlerbirliği-Sivasspor U 17 play-off maçı İsmail Sırma’nın
İçeriği Görüntüle

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK-Erzurum FK maçını Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Meteoğlu yönetecek.

Meteoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral, Harun Reşit Güngör, Mustafa Hakan Belder yapacak.

SADECE 1 KEZ KAZANABİLDİK

Meteoğlu bugüne kadar Çorum FK'nın 7 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Meteoğlu bu sezon içerde Boluspor ile 0-0 berabere kaldığımız maçta düdük çalmıştı.

Muhabir: Fatih Battar