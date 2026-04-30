Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK-Erzurum FK maçını Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Meteoğlu yönetecek.
Meteoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral, Harun Reşit Güngör, Mustafa Hakan Belder yapacak.
SADECE 1 KEZ KAZANABİLDİK
Meteoğlu bugüne kadar Çorum FK'nın 7 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Meteoğlu bu sezon içerde Boluspor ile 0-0 berabere kaldığımız maçta düdük çalmıştı.
Muhabir: Fatih Battar