Ligin son hafta maçında cumartesi günü sahasında Erzurumspor ile karşılaşacak olan Arca Çorum FK hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın saat 16’da tesis sahasında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Son haftalarda sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyen futbolcuların büyük oranda düzeldiği ve Erzurumspor karşısında azda olsa süre alarak play-off maçlarına hazırlanması amaçlanıyor.

Teknik Direktör Uğur Uçar futbolculardan önlerindeki zorlu döneme kendilerini en iyi şekilde hazırlamaları fiziksel ve taktiksel olarak play-off maçlarına çok güçlü çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman beşe iki pas çalışmasının ardından önce dar alanda daha sonra yarı sahada son bölümde ise tam sahada yapılan taktik çalışma ile devam etti.

Taktik çalışma sırasında eksikleri konusunda mevkisel olarak futbolculara uyarılarda bulunan Uğur Uçar telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını belirterek aynı hataların yapılmasının önemini belirtti.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı taktik çalışma ile Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.