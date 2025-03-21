Emekliler yıl sonuna kadar su faturası ödemeyecek.

Emekliler için Karabük Belediyesi yeni destek uygulamasını duyurdu. Belgeler ile veznelere müracaat eden emekliler 2025 yılı boyunca su faturası ödemeyecek.

EMEKLİLER SU FATURASINDAN MUAF OLACAK

Emekliye nefes aldıracak bir haber geldi. 2025 yılı boyunca emekliler su faturası ödemeyecek. Karabük’te 2025 yılı itibarıyla emekliler için su faturalarının tamamen ücretsiz olacağı açıklandı.

Artan su faturaları karşısında zorlanan emekliler için can suyu olması bekleniyor.