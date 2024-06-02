Hatay'ın Antakya ilçesinde bir simitçi ilginç sloganıyla dikkat çekti. Maşuklu Mahallesi'nde 34 yıldır simitçilik yapan 56 yaşındaki İsa Subaşı, "Allah ölülerine kavuştursun simitçisi" olarak tanınıyor. Evli ve 5 çocuk babası adam, depremin yıkımına rağmen mahallesini terk etmedi. Esprili söylemiyle ün salan Subaşı, caddeden geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

'ALLAH ÖLÜLERİNE KAVUŞTURSUN' SİMİTÇİSİ

Bu tezgahta 1 simit alana nazaran 3-4 simit alanlara öncelik veriliyor. İsa Subaşı bir satış stratejisi olarak, "1 simit alanı Allah ölülerine kavuştursun, 4 simit alanı Allah korusun" sloganını tutturmuş. Esprili diliyle vatandaşların beğenisini toplayan simitçi, 15 yıldır bu sloganla devam ediyor. Subaşı, "Herkes bu sözü benimsedi. Hiç kimse itiraz etmedi. Benimde ve müşterilerimin de hoşuna gitti. İsimi tutturduk böyle devam ediyor. Bu isimle 15 yıldır simit satıyorum. Depremden öncede seyyar camekan olarak aynı yerde satış yaptım. Sabah 6’dan öğlen 2’ye kadar buradayım. O kelimeyi söylemeden almıyorlar. Bir tane simit istediği zaman onu bekletiyorum, 3 veya 4 tane isteyenlere öncelik veriyorum. Allah ölülerine kavuştursun deyince daha fazla ver diyorlar. Bir tane alanlara Allah ölülerine kavuştursun. 4 tane alanlara Allah korusun diyorum" şeklinde konuştu.

Simitçinin daimi müşterilerinden Mehmet Aslanoğlu, "Uzun zamandır burada tanınmış bir kişi kendisi olur. Simitçi abimiz; ufak esprileriyle ve mizacıyla insanları burada güldürüp aynı zamanda alışveriş yaparken eğlendiren kişidir. O yüzden baya bir ilgi ve rağbet görüyor. Sabahları kendisinin şakalarına karşılık vererek güne güzel başlıyoruz. Bir tane simit alanlar için Allah ölülerine kavuştursun diye söyler. Güzel bir şey, kötü bir şey düşünmemek gerekiyor" dedi.