Kadınlar futbolda ilk kez Çorum’u büyükler liginde temsil edecek olan Buharaspor’un rakipleri belli oldu.

Futbol Federasyonu Kadınlar 3. liginde grupları açıkladı.

151 takımın 32 grupta mücadele edeceği Kadınlar 3. liginde Çorum Buharaspor 20 grupta mücadele edecek.

Grupta temsilcimiz Buharaspor ile birlikte Yozgat Yurdum Gençlikspor, Kırşehir FK, Erenköyspor ve Kırıkkale Metropolspor takımları mücadele edecek.

1 Şubat7ta başlayacak olan 3. lig kadınlar ligi maçları sonunda gruplarında ilk iki sırada tamamlayan takımlar play-off’da mücadele etmeye hak kazanacaklar. Play-Off’ta 17,18,19, 21, 22, 23 ve 24.grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlarla 3.grupta eleme usulü maçlar oynayacak. Çorum temsilcisi bu maçların sonunda grubunu birinci tamamlaması TFF 2.Ligi’ne yükselmeyi başaracak.

Buharaspor Kulüp Başkanı Fatih Atlı, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunurken, Çorum’un sanayi ve iş adamlarından da destek istedi.

Çorum tarihinde ilk kez bir kadın futbol takımının 3.Lig’de mücadele edeceğine vurgu yapan Başkan Atlı, desteklerle takımlarının daha iyi yerlere gelerek Çorum’u daha iyi temsil edeceğini ifade etti.