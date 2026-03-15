İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Pazartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde öğrencilere, velilere ve öğretmenlere tribünleri doldurma çağrısında bulundu.

Arca Çorum FK’nın her zaman güçlü bir taraftar desteğine sahip olduğunu belirten Cemil Çağlar, bu önemli mücadelede tribünlerin oluşturacağı atmosferin takım için büyük moral kaynağı olacağını ifade etti.

Çağlar açıklamasında, Çorum’un birlik ve beraberlik ruhunun sahaya yansıyacağına inandığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Şehrimizin gururu Arca Çorum FK’nın Süper Lig yolculuğunda her maç büyük önem taşıyor. Pazartesi günü oynanacak Esenler Erokspor karşılaşmasında tüm eğitim camiasını tribünlerde takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnanan bir şehir, kenetlenen öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve aileleri her zaman başarının en büyük gücüdür. Gelin, kırmızı-siyah sevdamız için tribünleri dolduralım; sesimizle ve coşkumuzla takımımıza güç verelim. Omuz omuza verelim, Onikinci adam olarak Çorum’un gücünü sahaya yansıtalım. Çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte kazanırız.”