Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Mustafa Şehit Ayna Anaokulu işbirliğinde yürütülen kampanyaya cami görevlileri ve cemaati de destek verdi.

“Ellerimiz Kirlense de Gönüllerimiz Kirlenmesin” plastik kapak toplama projesine Osmancık Osmangazi Camisi din görevlileri ve cami cemaati de destek vererek tekerlekli sandalye alınmasına vesile oldu. İki yıldır sürdürülen plastik kapak toplama kampanyasında cami cemaati büyük bir özveriyle görev alarak topladıkları kapakları cami görevlilerine teslim ederek projeye katkı sağladılar.

75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Şener Demir; projeye destek veren öncelikle Osmangazi Camisi görevlileri Zerhat Yener ve Dinçer Demirkan’a, duyarlı ve örnek davranışları için cami cemaatine ve tüm Osmancık halkına teşekkür ederek, proje kapsamında 6. tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Şener Demir, sürdürülebilir bir yaşam için, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek ve sürekli olarak iyilik hareketinde yer alabilmek adına plastik kapak toplama projesinin devam ettiğini ve toplamda 3 milyondan fazla kapak toplanarak farkındalık oluşturulduğunu dile getirdi.