Çorum Eğitim Kültür Vakfı(ÇEKVA)’nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı burs başvuruları 3 Eylül-22 Eylül 2024 tarihleri arasında www.cekva.org.tr adresli internet sitesi üzerinden gerçekleşecek.

ÇEKVA’dan yapılan açıklamaya göre; internet üzerinden yapılacak başvuru yalnızca ön başvuru olacak, zaman, iş gücü ve kağıt israfını önlemek amacıyla ön başvuruların incelenmesine müteakip, ön elemeyi geçen öğrencilerle ayrıca vakıf tarafından temasa geçilecek.

Kendilerinden mesaj ve/veya mail yolu ile evrak istenen öğrenciler belgelerini elden veya farklı illerde oturanlar için; belgelerin ıslak imzalı asıllarını (İstanbul ve Çorum) adreslerine kargo ile de ulaştırabilecekler.