Çorum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı.

Kaçarak evinin bodrum katına sığınan hayvan sahibi, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da Durmuş Kalınbacak'ın kesmek istediği kurbanlık hayvan elinden kurtularak kaçmaya başladı.

Evin bahçesinde koşarak saldırgan tavırlar sergileyen kurbanlıktan kendini korumak isteyen Kalınbacak, evin bodrum katına sığındı.

Kurbanlığın bahçede saldırgan hareketlerine devam etmesi ve bodrum kapısının önünden ayrılmaması sebebiyle Kalınbacak bodrumda mahsur kaldı.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından panik atak hastası olduğu öğrenilen ve fenalaşan Kalınbacak’a ilk müdahalesi yapıldı.

Kurbanlık ise veteriner müdahalesiyle sakinleştirici iğne atılarak sakinleştirildi.

Hayvan sahibi, kontrol amaçlı Sungurlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.