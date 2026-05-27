Çorum Valisi Ali Çalgan ve protokol üyeleri Çorum-Ankara karayolu üzerinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı Trafik uygulama noktasını ziyaret etti. Ekipler tarafından durdurulan sürücülerle yakından ilgilenerek sohbet eden ve bayramlarını kutlayan Çalgan, trafik kurallarına uyulmasının bayram süresince yaşanabilecek kazaların önlenmesinde hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bayram süresince alınan tedbirler hakkında da bilgi veren Vali Çalgan, kent genelindeki araç trafiğinin bazı noktalarda önemli ölçüde arttığına dikkat çekti.

221 EKİPLE DENETİM

Bayram sürecinde 287 noktada 221 ekiple 280 araç ve bin 782 personelle gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Çalgan, tatil boyunca tedbirlerin devam edeceğini dile getirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

Karayollarının Çorum geçişinde yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Vali Ali Çalgan, "İlimiz sınırlarında bayram sebebiyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu öngörerek arkadaşlarımızla, jandarmamızla, polisimizle güvenlik tedbirlerimizi üst düzeye çıkarmış durumdayız. Bulunduğumuz bölgede trafik yükü, Cuma gününden bu yana günlük 10 bin araçtan 25 bine, Doğu'yu İstanbul'a bağlayan D-100 karayolunda da 15 bin olan trafik yükü günlük ortalama olarak 40 bin araca çıkmış durumda. Bu sayı bizim tedbirlerimizi arttırmamızın en büyük sebebidir. Bütün amacımız Bakanlığımızın ‘Sensiz Olmaz' mottosuyla bu bayramı kazasız belasız hepimizin, herkesin sevdiklerine ulaşmasını teminine yöneliktir. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü olarak 287 noktada 221 ekiple 280 araç ve bin 782 personelle görevleri başında olacaklar. Hepimize birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek, dostluğumuzu, kardeşliğimizi kuvvetlendirecek hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.