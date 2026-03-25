Çorum 'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 16-23 Mart tarihlerinde çalışma yapıldı.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden 3’ü de bulunarak ailelerine teslim edildi, kayıp olan 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.