Çorum Yüzme Antrenörü Çetin Koçak’a Para Yüzme Teknik Kurulunda görev.

Türkiye Yüzme Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Para Yüzme Kurulları belli oldu.

TED Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni ve Yüzme antrenörü Çetin Koçak Mehmet Ali Albaş başkanlığında oluşan Teknik Kurul’da görevlendirildi.

Çetin Koçak geçtiğimiz yıllarda da bir çok milli takımda görev yaptı. Teknik Kurulda Çetin Koçak ile birlikte Ali Şahin, Mehmet Bayrak, Burak Şenoğlu, Ali Uzun ve Salim Camcı görev yapacak.