Milletvekili sayısıyla ilgili tartışmalar zaman zaman gündeme geliyor.

Öyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan 600 milletvekilinin sayı olarak fazla olduğu görüşünü savunanlar bir hayli fazla.

Konuyla ilgili CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan dikkat çeken bir öneri geldi.

Erol, 600 milletvekilinin sayısının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

'TBMM Genel Kurul Salonu'na sığamaz hale geldik'

CHP'li Erol, milletvekillerinin TBMM Genel Kurul Salonu’na sığamaz hale geldiğini belirtti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Erol, milletvekili maaşlarıyla ilgili tartışmalar yerine vekil sayısının tartışılması gerektiğini de söyledi.

450 milletvekilinin yeteceğini de belirten Erol, "Niye 600 milletvekili? 450 milletvekili bu ülkeye yetmez mi, niye yetmesin? Milletvekili sayısının değiştirilmesi, azaltmaya gidilmesi lazım.” dedi.

"Niye 600 milletvekili? 450 milletvekili bu ülkeye yetmez mi, niye yetmesin?"

Gürsel Erol'un, konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Milletvekillerinin maaşını tartışmak yerine bugün parlamentoda 600 milletvekili niye var onu tartışmak lazım. Geçmiş dönemde 450’ydi, Turgut Özal döneminde 550 oldu. AK Parti iktidarları dönemde 600 oldu. Genel Kurul’da giriş kapılarının önüne kadar oturma koltukları var, milletvekillerini sığdırmak için. Niye 600 milletvekili? 450 milletvekili bu ülkeye yetmez mi, niye yetmesin? Milletvekili sayısının değiştirilmesi, azaltmaya gidilmesi lazım.” Ensonhaber