ABD ile İran arasında bir yandan müzakere süreci devam ederken diğer yandan karşılıklı tehdit içerikli açıklamalar geliyor. İran'ın masaya oturuyoruz ama intikamımız da aklımızda açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan "Yoğun müzakere içindeyiz. Anlaşma olsa da olmasa da savaşı ABD kazandı" yanıtı geldi.

ÇİN'İ DE TEHDİT ETTİ: "İRAN'A SİLAH GÖNDERİRSE BÜYÜK SORUNLAR YAŞAR"

Trump'ın müzakere süreciyle ilgili açıklamasında Çin'le ilgili tehdit niteliğinde çarpıcı ifadelerde bulundu. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları esnasında Rusya'nın İran'a çeşitli konularda yardım ettiği ortaya çıkmıştı.

Çin'in de İran'a yardım edip etmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Çin eğer İran'a silah gönderirse büyük sorunlar yaşayacak" dedi.

RUSYA'NIN İRAN'A YARDIMININ ARDINDAN ÇİN TEDİRGİNLİĞİ

Çin'in ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta İran'a yönelik bir yardımı ya da silah göndermesiyle ilgili söylentilere rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadı.