Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda yeni dalga operasyon düzenlendi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düğmeye basmasıyla elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen kamuoyunda tanınan birçok isim hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda Hande Erçel, Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden'in aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan şüphelilerin ilk olarak ifadeleri alındı.

İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra uyuşturucu testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken bugün itibariyle bazı isimlerin test sonuçları açıklandı.

Gözaltına alınanlar arasından 5 kişinin test sonucu pozitif çıkarken 3 isimde ise yasaklı maddeye rastlanmadı.

HANDE ERÇEL'İN TESTİ POZİTİF

Test sonucu pozitif çıkanlar arasında en dikkat çeken isim Hande Erçel oldu. Erçel'in idrarında morfin, kodein ve metaboliti kodein glukuronid bulunurken ilaç etken maddelerinden parasetamola rastlandı.

İBRAHİM ÇELİKKOL KOKAİN POZİTİF

Öte yandan test sonucu pozitif çıkan isimler arasında İbrahim Çelikkol ve Deha Bilimler de yer aldı. Çelikkol’un saçında kokain ve metabolitler, Bilimler’in saçında kodein, kokain ve metabolitleri saptandı.

MUSTAFA CECELİ DE UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

Test sonucu pozitif çıkan diğer iki ünlü isim ise Simge Sağın'ın sevgilisi İlkay Şencan ve şarkıcı Mustafa Ceceli oldu.

İlkay Şencan’ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti THC-COOH, saçında ise THC tespit edildi.

Mustafa Ceceli’nin ise saçında kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin) belirlendi.

NEGATİF ÇIKAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç ismin test sonucu ise negatif çıktı. İş insanı Hakan Sabancı, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas'ın kan, idrar ve saçlarında herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadı.