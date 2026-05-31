CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Çorum’daki köy yollarının durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yolların sürücüler açısından risk oluşturduğunu belirten Er, İl Özel İdaresi’nin bakım ve onarım çalışmalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Yayınlanan haberlerle gündeme gelen bozuk köy yolları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Er, köy yollarındaki sorunların her yıl tekrarlandığını ifade etti.

Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların köy yollarında önemli ölçüde tahribata neden olduğunu belirten Er, bu konuyu daha önce de gündeme getirdiklerini söyledi.

Er, İl Özel İdaresi’nin personel yetersizliği gerekçesiyle uzun süredir yama çalışması gerçekleştirmediğini öne sürdü.

Çorum’da yaklaşık 5 bin kilometre asfalt yol ve 1.800 kilometre stabilize yol bulunduğunu kaydeden Er, son 10 yılda her yıl ortalama 100 kilometrelik yol yenileme çalışması yapıldığını ifade etti.

Bazı yolların kısa sürede yeniden bozulduğunu savunan Er, mevcut yenileme hızının yetersiz olduğunu belirterek, asfalt yolların tamamının yenilenmesinin uzun yıllar alacağını dile getirdi.

Köylerde yol, içme suyu, kanalizasyon ve tarımsal sulama gibi temel altyapı sorunlarının bulunduğunu ifade eden Er, bu alanlarda daha fazla yatırım ve çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Açıklamasında kaynak kullanımına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Er, köylerin ihtiyaçlarının öncelikli olarak ele alınması gerektiğini savundu.