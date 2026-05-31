Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

İnternethaber.com'da yer alan haberde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılırken mitinge katılan CHP'li vekiller de belli oldu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, mitinge katılan isimler arasında yer almadı.

İŞTE ÖZEL'İN MİTİNGİNE KATILAN O 45 İSİM!

Murat Emir

Ali Mahir Başarır

Adnan Beker

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Ali Gökçek

Aliye Coşar

Asu Kaya

Aşkın Genç

Ayça Taşkent

Barış Karadeniz

Burhanettin Bulut

Cavit Arı

Cemal Enginyurt

Ensar Aytekin

Gamze Taşcıer

Gizem Özcan

Gökan Zeybek

Gökçe Gökçen

Veli Ağbaba

Hasan Öztürk

Melih Meriç

Metin İlhan

Mustafa Erdem

Sezgin Tanrıkulu

Okan Konuralp

Özgür Karabat

Aliye Timisi Ersever

Suat Özçağdaş

Ulaş Karasu

Süleyman Bülbül

Elvan Işık Gezmiş

Eylem Ertuğrul

Talat Dinçer

Nail Çiler

Umut Akdoğan

Turan Taşkın Özer

Yunus Emre

Zeynel Emre

Seyit Torun

Aylin Yaman

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Tekin Bingöl

Hikmet Yalım Halıcı

Özgür Erdem İncesu

İsmail Atakan