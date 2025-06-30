CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından, bazı delegeler ve Lütfü Savaş usulsüzlük iddiasıyla dava açtı. Dava kapsamında kurultayın iptali, Özel'in görevine son verilmesi ve Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve iadesi talep edildi. Özgür Özel'in 6 Nisan'da düzenlediği olağanüstü kurultay da davaya eklendi. "Mutlak butlan" ifadesi resmi kayıtlara girdi. Mahkeme süreci devam ederken, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri müdahillik talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu, partinin kayyuma teslim edilemeyeceğini vurgularken, Özgür Özel de "CHP dimdik ayakta" mesajı verdi.

4 İHTİMAL ÖNE ÇIKIYOR

Bugün görülen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada "mutlak butlan" kararı, kayyum atanması, davanın ertelenmesi veya istemin reddedilmesi ihtimalleri var.

DURUŞMA BAŞLADI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava süreci, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor. Saat 10.00'da başlayan duruşma, davanın üçüncü celsesi olarak görülüyor.

KILIÇDAROĞLU DURUŞMAYA KATILMIYOR

Öte yandan son gelen bilgilere göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Lütfü Savaş, duruşma salonuna gelmedi.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN AVUKATI: İVEDİLİKLE ÖZGÜR ÖZEL GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMELİDİR

Duruşmada Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı, kurultayın iptalini ve Özgür Özel yönteminin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasını talep etti.

Avukat Onur Yusuf Üregen mahkemedeki taleplerini söyle sıraladı:

"PM üyelerinin Feri müdahale taleplerine itiraz ediyoruz, yargılamayı uzatmaya yöneliktir. Sözlü yargılamaya geçilmelidir. Dosya karar vermeye yeterlidir. Kurultay divan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafsız davranmaması sebebiyle mutlak butlanla batıldır. Kurultayda divan başkanı Ekrem İmamoğlu koordinasyonunda, Özgür Özel'in kazanması için çok sayıda failin içinde yer aldığı çok sayıda suç işlenmiştir. Kurultayda birçok delegeye nakit para rüşvet verilmiştir. Bu konuda savcılık soruşturması vardır. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik kararı ile bu durum sabittir. Kurultayda delegelere baskı yapılmıştır. Özgür Özel'i desteklemeyenlerin işten çıkarılacakları söylenmiştir. Tüzükteki 3 saatlik süreye riayet edilmemiştir. Kılıçdaroğlu'na adaylıktan çekilmesi yönünde organize baskı yapılmış ve çekildiği yönünde yalan bilgi yayılarak delege ve kurultay iradesi sakatlanmıştır. Divan Başkanı tarafından oy sayım dökümüne müdahale edilmiştir. Özgür Özel'in kazanacağı algısı oluşturulmuştur.İradeye fesat karıştırılması durumuna Siyasi Partiler Kanunu M.21/10-11 maddelerinin dışında değerlendirilmeli Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu uygulanmalıdır. 6 Nisan 2025 tarihli CHP olağanüstü kurultay kararı yetkisiz Genel Başkan tarafından alınmıştır. Bu davamız kabul edilirse olağanüstü kurultay da yok hükmünde sayılmalıdır. Olağanüstü kurultay, kanuna karşı hile yapmak amacıyla yapılmıştır. Olağanüstü kurultayın yapıldığı salon elverişsizdir. Bu kurultayda Gayrimeşru Genel Başkan kendini kurtarmak için bir mizansen sergilemiştir. CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi seçilmeyen bir kişi partiyi yönetemez. İvedilikle Özgür Özel görevden el çektirilmelidir. Karar kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verilmesini talep ederiz. Bu davaya konu usulsüzlükler milli güvenlik sorunudur. Mutlak butlan kararı verilmelidir. Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki karar organları göreve çağrılmalıdır."

CHP'NİN AVUKATI: MAHKEMENİN KARAR VERME YETKİSİ YOKTUR

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun ceza davasında da ifade vermediğine dikkat çekerek "Davacı vekili milli güvenlik sorunu dedi. Milli güvenlik sorunu lafını bir tanık da kullanmıştı ceza dosyasında. Neyin ne olduğu, tanığın kimin tanığı olduğu neyi amaçladığı şimdi açıkça anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çağlayan sözlerine, "Partilerin seçimleriyle ilgili tüm itirazlar seçim kurullarına yapılır. Buna seçim hakimleri karar verir. Davaya ilişkin itirazlar seçim hukukuna ilişkindir. Adliye mahkemelerinin inceleme yetkisi yoktur . Siyasi partiler, seçimlerini yargı denetimi altında yapar. Mahkemenin siyasi partinin kim tarafından yönetileceğine dair karar verme imkanı yoktur. Aksi durum seçilmişlerin sürekli mahkeme tehdidi altında görevlerini yapmalarına ve kendilerini sürekli baskı altında hissetmelerine neden olur" şeklinde devam etti.

PM ÜYELERİ DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU, TALEP KABUL EDİLDİ

Gamze Taşçıer, Ali Haydar Fırat, Uygar Hapçal, Bedirhan Bekdoğru, Baran Seyhan, Özgür Ceylan, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal, Selin Sayek Böke, Canan Taşer, Ali Haydar Hakverdi, İsmail Atakan Ünger, Nurhayat Ataca Kayışoğlı, Murat Bakan, Berkay Gezgin, Mehmet Necati Yağcı, Saniye Barut, Gökan Zeybek, Ali Abbas Ertürk, Baran Bozoğlu, Gülşah Deniz Atalar, Bahadır Erdem, Gül Çiftçi Binici, Ulaş Karasu, Ecevit Keleş, Mahir Yüksel, Burcu Yazıcıoğlu, Zeliha Ahbaz Şahbaz, Deniz Yavuzyılmaz, Melisa Yılmaz, Aylin Nazlıaka, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen, Suat Özçağdaş tarafından katılma talebinin olduğu belirtilmişti. CHP PM ve YDK üyelerinin duruşma öncesinde verdiği müdahale talepleri, mahkemece kabul edildi.

KARAR BUGÜN ÇIKABİLİR

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal tarafından CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle farklı mahkemelerde açılan davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde birleştirilmişti. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki duruşmada CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik ihtiyati tedbir talebini reddederek, 30 Haziran'daki (bugün) duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceğine işaret etmişti. Bu durum, bugünkü duruşmada karar çıkabileceği yorumlarını beraberinde getirirken, dava dilekçesinde, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadesinin zorunlu olduğu iddiaları yer almıştı.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMASI

Bugün görülecek davada mahkemenin 'mutlak butlan' kavramı uygulayıp uygulamayacağı ise belirsiz. Mutlak butlanın tartışılmasının asıl nedeni ise mahkemenin iptal kararı vermesi hâlinde CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisinin otomatik biçimde yönetime dönmeleri, Özel ve mevcut PM'nin ise görevini kaybedecek olması. Mutlak butlan tartışmaları hukukçuları da bölmüş durumda. Kimi hukukçular "CHP'de Kılıçdaroğlu'nun seçildiği kurultayda delegelerin iradeleri sakatlandı. Mutlak butlan bu nedenle uygulanabilir. Mahkeme, mutlak butlan iddiasını yerinde görürse kurultayı iptal ederek, tedbir kararı verebilir ve bu durumda Kılıçdaroğlu ile ekibi, karar kesinleşmeden göreve gelebilir" derken, bazı hukukçular ise kurultaylara ilişkin son sözü Yüksek Seçim Kurulunun söyleyeceğine dikkat çekiyor.

SEÇİM KURULLARI KARAR VERİR

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkiminin bugünkü duruşmada ceza davasındaki yargılamayı bekletici neden olarak değerlendirebileceğine dikkat çeken hukukçular, mahkeme mutlak butlan kararı vermesi durumunda son sözü Çankaya İlçe Seçim Kurulunun söyleyeceğini savunuyor. Bu durumda, Kurul, 30 gün içinde yeniden seçime götürmeye yönelik geçici bir yönetim oluşturabilir. Ancak parti delege yapısında değişikliğe gidilmeden mevcut delegelerle yeni bir seçimli kurultay yaptığı için (21. Olağanüstü Kurultay), Kurul, yeni bir seçime gerek de görmeyebilir. Mutlak butlan uygulanarak iptal kararı verilse dahi, bu kararın istinaf ve Yargıtay aşamalarından geçerek kesinleşmesi gerektiğine de işaret ediliyor.

CEZA DAVASI BEKLENEBİLİR

CHP hukukçuları ise ceza davası bitene kadar hukuk davasının bekletilmesi gerektiğini savunuyor. Ceza davasının hukuk davasındaki yargılamayı etkilemese de mahkemenin ceza davasına işaret ederek bekleme kararı alabileceği belirtiliyor.

Hukukçuların yanı sıra önceki gün, AK Parti'nin YSK'daki temsilcisi Recep Özel de "YSK'nın verdiği kararı asliye ceza mahkemesi ya da ağır ceza mahkemesi bozamaz. Bütün sistem allak bullak olur. Çok çok yanlış olur. Siyasi partilerin davalarında, kongrelerinde yok hükmünde kabul edilmesi görülmüş şey değil. O kongrelerin seçimle ilgili kısımlarında karar verme süreçlerini, itiraz süreçlerini, mazbatanın verilmesi gibi konuları belirleyen seçim kurullarıdır, en son da YSK'dır. Bunların kararlarını ortadan kaldıracak bir karar olamaz. Anayasaya göre YSK yetkilidir" demişti.

MUTLAK BUTLAN KARARI İÇİN HAZIRLIK YAPILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin hukukçu kurmayları, yöneticileri, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı alamayacağı ve mahkemenin davayı reddetmesi gerektiği görüşünde. Böyle bir karar çıksa bile, eski yönetimin karar kesinleşmeden partinin başına geçemeyeceği, temyiz aşamalarının beklenmek zorunda olduğu savunuluyor.

İstinaf ve Yargıtay aşamasının en az iki yıl süreceğini hesaplayan parti yönetimi, olağan kurultay sürecini hızla başlatıp, 39. Olağan Kurultayı toplayarak, davayı konusuz bırakma hesabı yapıyor. Parti yönetimi mahkemeye de bu talebi iletmeyi planlıyor.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZE SOKULMAYACAK

"Hukuken mutlak butlan çıkması mümkün değil" görüşündeki CHP yönetimi, davanın "siyasi" olduğunu ve arkasında da iktidarın CHP'yi "iç kargaşaya sürükleme" hesabının yattığını savunuyor. Yine de mutlak butlan çıkması ihtimaline karşı da hazırlık yapıldı. CHP'nin birinci planı, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin parti genel merkezine sokmamak.

Parti yönetimi, mahkemeden böyle bir karar çıkma olasılığına karşı, genel merkeze destek veren il başkanlarını genel merkeze çağırdı. CHP yönetimi, partililerin, örgütün, kamuoyu baskısı nedeniyle partinin başına geçse de yönetemeyeceğini savunuyor. Bir başka beklenti ise mahkemenin bu duruşmada karar veremeyeceği, savunma için partiye bir süre vereceği ve davanın yeni adli yılın başlayacağı Eylül'e kalacağı yönünde.

MUTLAK BUTLAN NEDİR?

Mutlak butlan, hukukta bir hukuki işlemin kurulduğu andan itibaren geçersiz sayılması durumudur. Yani, bu tür bir işlem hiç var olmamış gibi kabul edilir ve hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Mutlak butlanla sakat bir işlem, sonradan geçerli hale getirilemez ve herkes tarafından ileri sürülebilir.

Geçersizlik anı: İşlem, yapıldığı andan itibaren geçersizdir.

Düzeltilemezlik: Sonradan geçerli hale getirilemez, yani "ıslah" edilemez.

Herkesçe ileri sürülebilirlik: İşlemden etkilenen herkes, hatta ilgili olmayan kişiler bile mutlak butlanı ileri sürebilir.

Hakimin resen dikkat alması: Mahkeme, bir uyuşmazlıkta mutlak butlan halinin varlığını kendiliğinden (resen) araştırır ve dikkate alır. Tarafların bunu ileri sürmesine gerek yoktur.

Zamanaşımı yok: Mutlak butlan, zamanaşımı veya hak düşürücü sürelere tabi değildir. Yani, geçersizlik durumu her zaman ileri sürülebilir.

MUTLAK BUTLAN SEBEPLERİ

Bir hukuki işlemin mutlak butlanla geçersiz sayılmasına yol açan başlıca sebepler şunlardır:

Emredici Hukuk Kurallarına Aykırılık: Hukuki işlemin kanunun emredici bir hükmüne aykırı olması. Örneğin, kamu düzenini veya genel ahlakı ihlal eden sözleşmeler.

İşlemin Konusunun İmkansız Olması: İşlemin konusunun başlangıçtan itibaren objektif olarak imkansız olması. Örneğin, "Ay'a arsa satışı" sözleşmesi.

İşlemin Konusunun Hukuka veya Ahlaka Aykırı Olması: İşlemin konusunun suç teşkil etmesi veya genel ahlak kurallarına aykırı olması. Örneğin, uyuşturucu madde ticareti sözleşmesi.

Taraflardan Birinin Tam Ehliyetsiz Olması: İşlemi yapan taraflardan birinin fiil ehliyetine sahip olmaması (örneğin, ayırt etme gücünden yoksun bir kişinin yaptığı sözleşme).

Şekil Şartına Aykırılık: Kanunun belirli bir hukuki işlem için öngördüğü şekil şartına uyulmaması ve bu aykırılığın mutlak butlanla sonuçlanacağının kanunda açıkça belirtilmiş olması. Örneğin, taşınmaz satış sözleşmelerinin tapuda resmi senetle yapılmaması.

MUTLAK BUTLANIN SONUÇLARI

Mutlak butlanla sakat bir işlem, hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Bu, daha önce yapılmış olan edimlerin iadesi gerekliliğini de beraberinde getirir. Örneğin, mutlak butlanla geçersiz sayılan bir sözleşme uyarınca yapılan ödemeler veya teslim edilen mallar, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri istenebilir.

Mutlak butlan, hukukun temel ilkelerini ve kamu düzenini koruma amacına hizmet eden önemli bir yaptırımdır.