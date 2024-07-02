Yeni sezon hazırlıklarına önceki akşam start veren Çorum FK’da çift mesai başladı.

Kırmızı Siyahlı takım sabah ve akşam yaptığı iki antrenmanda dayanıklılık çalışması ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımda ilk gün çalışmaya katılamayan isimlerden Nalepa, Hakan Barış ve Suat dün sabahtan itibaren takımla birlikte çalışmalara başladılar. Ülkelerinden dönemeyen Geraldo ve Thomas dışında kırmızı siyahlı takımda sözleşmesi devam eden tüm futbolcuların katıldığı iki antrenmanda Teknik Direktör Serkan Özbalta dayanıklılık çalışması yaptırdı. Futbolculara sabah topsuz yükseleme yapan kırmızı siyahlı takım akşam ise topla yükleme yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım bugünde sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.