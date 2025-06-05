Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri Doç. Dr. Nisa Gökden Kaya ile birlikte Çorum Çölyak Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak ve Başkan Yardımcısı Hacer Kesici tarafından karşılanan öğrenciler dernek bünyesinde yer alan Glutensiz Mutfağı inceledi ve çölyak hakkında bilgi aldı.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, “Çocuk Gelişimi Bölümü’nden Doç. Dr. Nisa Gökden Kaya ve öğrencilerini derneğimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kendileri ile çölyaklı çocuklarımızı konuştuk. Akranları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiği ve çocuklarımızda çölyak farkındalığını nasıl artırabiliriz konularında fikir alışverişinde bulunduk. Beraber geliştirebileceğimiz projeler hakkında planlamalar yaptık. Çölyak hakkında bilgiler verdik. Glütensiz mutfağımızda yaptığımız ürünleri tanıttık. Çok faydalı bir ziyaret oldu. Bu güzel düşünceleri için Doç. Dr. Nisa Gökden Kaya ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Üniversitemizle derneğimiz arasında kurulan iş birliğine çok önem veriyoruz. Üniversite öğrencilerimiz istediği zaman derneğimizi ziyaret edebilir ve birlikte organizasyonlar yapabiliriz. İlgi duyan tüm öğrencilerimizle çölyak farkındalığı oluşturmak üzere beraber çalışabiliriz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Nisa Gökden Kaya ise, “Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup ile gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında Çorum Çölyak Derneği’ni ziyaret ettik. Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak ve Başkan Yardımcısı Hacer Kesici’ye gösterdiği yakın ilgi için teşekkür ediyoruz. Dernek çalışmaları hakkında öğrencilerimiz yeni bilgiler edindi. Çölyak hastalığının çocuk gelişimi üzerindeki etkileri hakkında öğrencilerimizin soruları cevap buldu. Bizim için çok faydalı bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

