Çorum Çölyak Derneği yönetim kurulu Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ve eşi Kadir Demir, Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yıldırım, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan’ı ziyaret ettiler.

Prof. Dr. Özgür Yağan’a yeni görevinde başarılar dileyen Fatma Müjgan Demir, “Kıymetli hocamıza yeni görevi hayırlı olsun. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi yöneticileri ve öğretim görevlisi hocalarımızla her zaman yakın ilişki içinde olduk. Kıymetli dekanımızla bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve bundan sonra birlikte yapabileceğimiz çölyak ile ilgili organizasyonlar hakkında konuştuk ve bir görüş birliğine vardık. Gösterdiği yakın ilgi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çölyak Derneğinin faaliyetlerini takip ediyoruz. Çölyaklıların faydasına olacak her türlü organizasyona destek vermeye hazırız. Tıp fakültesi öğrencileri ve hocaları ile birlikte sizin yanınızdayız. Hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak için çok önemli faaliyetler yürüten derneklerin hekimlerle iletişimde olması önemli. Çorum Çölyak Derneği ile kurulan bu sinerjinin devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.