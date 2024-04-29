Çorum Ziraat Odası Başkanlığı, il genelindeki tarım işçilerinin 2024 yılı için tam gün çalışma yevmiyesini tavsiye niteliğinde 600 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Tarım işçilerinin günlük ücretleriyle ilgili açıklamada bulunan Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, belirlenen rakamların her iki taraf içinde hayırlı olmasını diledi.

Tüm çiftçilere ve tarım işçilerine kazasız belasız bir sezon geçirmelerini temenni eden Adem Özdemir, “Çiftçilerimiz şu anda ülkemizin ihtiyacı olan ürünleri yetiştirmek için canla başla çalışıyor. Soğan ve patates üreten çiftçilerimiz tarafından yetiştirme ve hasat sırasında çalışacak tarım işçilerin yevmiye ve servis ücretlerinin tarafsız bir şekilde odamız tarafından belirlenmesi teklif edilmiştir. Buna istinaden Ziraat Odası olarak tarım işçilerinin 2024 yılı için işçi yevmiye ücretlerini 600 TL , Çavuş yevmiye ücretlerini 1,200 TL olarak, ayrıca yol parasını ise 1-10 km 1.600 TL. 10-25 km 2.200 TL. Tavsiye olarak belirlediğimizi tüm kamuoyuna duyururuz” dedi.

Özdemir, tarım işçilerinin yevmiyelerini belirleme kararını yapılan istişareler ve görüşmeler sonucunda iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde alındığını söyledi. (Haber Merkezi)