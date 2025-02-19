Çorum Çölyak Derneğinde glütensiz yemek etkinliği düzenlendi.

Derneğin glütensiz mutfağında yapılan etkinlikte ‘Glütensiz Tarhana’ pişirilerek misafirlere ikram edildi.

Derneğin Başkan Yardımcıları Hacer Kesici ve Uzm. Dr. Mustafa Azak ile dernek üyelerinin katıldığı program hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Dernek üyelerimizden Zuhal Özcan ve annesin yaptığı leziz tarhanayı mutfağımızda pişirip misafirlerimizin tatması için ikram ettik. Herkesin büyük beğenisi kazanan çorbamız büyük ilgi gördü. Glütensiz ürünlerin imalatı ve doğal tadına yakın bir kıvamı yakalamak çok zor oluyor. Bunu glütensiz beslenenler daha iyi bilirler. Üyemiz Zuhal Özcan ve annesi çok güzel bir tarhana yapmış. Bizim için de güzel bir örnek oldu. Çölyaklıların beslenirken bu tip ürünlerin çeşitliliğinin artması çok kıymetli. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

