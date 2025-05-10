Adana'da sokak hayvanlarına vermek çöpten ekmek toplayan bir kişi, konteyner içerisinde kağıda sarılı poşette insan kafatası buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvarda meydana geldi.

Sokak hayvanlarına beslemek için çöplerdeki ekmekleri toplayan bir site görevlisi İsa Kaplan, korkutucu bir durumla karşılaştı.

Çöp konteynerinden içerisinde kağıda sarılı poşeti görüp alarak açan Kaplan, insan kafatasıyla karşılaştı. Başta tedirgin olan Kaplan, durumu polise bildirdi.

Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kafatasının bir çocuğa ait olabileceği değerlendirildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelenirken, kafatası da Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çevredeki bir sitede görevli olan Ramazan Zenginoğlu (58), “Kapıcı arkadaş çöpleri dökerken bekliyor. Köpeklere ekmek kırıntılarını vermek için alırken kafatası bulmuş. Beni çağırdı, bende yanına gittim. Baktım emin olamadım. Polisi aradık. Polisler geldi, o esnada kafatası olduğunu söylediler, bizde bu şekilde öğrendik”dedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.