Çorum İHH Arama Kurtarma ekiplerinin ev sahipliğinde, 15-16 Ağustos tarihlerinde Çorum Çomar Barajı’nda Sualtı ve Üstü Kurtarma Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitime Amasya İHH Arama Kurtarma ekipleri de katılım sağladı.

İki gün süren eğitim programında, olası su kazaları ve kayıp şahıs vakalarına yönelik arama-kurtarma süreçleri hem teorik hem de uygulamalı olarak ele alındı.

Kursiyerlere sualtında kayıp şahsın aranması ve bulunması, şahsın bulunduğu noktanın doğru şekilde işaretlenmesi, ilk yardım tekniklerinin uygulanması ve kazazedenin güvenli şekilde sedyeye alınması konularında eğitim verildi.

Eğitimlerin uygulamalı bölümleri Çomar Barajı’nda gerçekleştirilirken, ekiplerin su üzerinde ve su altında karşılaşabilecekleri acil durumlara yönelik müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ekip çalışması ve koordinasyon becerilerinin artırılması hedeflendi.

“Arama kurtarmada eğitim ve koordinasyon hayati önem taşıyor”

Çorum İHH Arama Kurtarma Başkanı Mehmet Ünver, gerçekleştirilen eğitimin önemine dikkat çekerek, arama kurtarma çalışmalarında doğru müdahalenin ancak düzenli eğitim ve saha tecrübesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Ünver, “Arama kurtarma faaliyetleri ciddi bir hazırlık, disiplin ve ekip çalışması gerektiriyor. Özellikle sualtı ve su üstü kurtarma çalışmalarında zamanla yarışıyoruz. Bu nedenle ekiplerimizin teorik bilgilerinin yanı sıra sahada uygulama yaparak tecrübe kazanmalarını önemsiyoruz. Farklı illerden ekiplerimizin bir araya gelmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından da oldukça kıymetli. Çorum İHH Arama Kurtarma olarak eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

“Gönüllülerimizin kapasitesini artırmayı önemsiyoruz”

İHH Çorum Şube Başkanı Alper Pamir ise arama kurtarma ekiplerinin afet ve acil durumlara hazırlıklı olmasının önemine vurgu yaptı.

Pamir, “İHH olarak sadece afet ve acil durumlarda sahada olmak değil, afet gerçekleşmeden önce hazırlıklı olmak gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda gönüllülerimizin eğitimlerini ve saha tecrübelerini artırmaya büyük önem veriyoruz. Çorum İHH Arama Kurtarma ekibimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu eğitim, farklı ekiplerin bilgi ve tecrübe paylaşması açısından önemli bir çalışma oldu. Eğitime katılan Amasya İHH Arama Kurtarma ekibimize ve emeği geçen tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Eğitim programı, gerçekleştirilen uygulamaların ardından tamamlandı. Çorum İHH Arama Kurtarma ekiplerinin, önümüzdeki dönemde de farklı senaryolara yönelik eğitim ve tatbikat çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.