Çorum Belediyesi, şehrimizin tarihi güzelliklerini ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla 5-7 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan EMITT Fuarı’nda yerini aldı.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. 5 – 7 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 28. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, turizm sektörünün gelişmesine ve ivme kazanmasına önemli katkılar sağlıyor. Çorum Belediyesi de ilimizin tanıtımı ve turizminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla bu önemli fuarda yerini aldı. Çorum Belediyesi tarafından kurulan stantta, şehrimizin tarihi güzellikleri, kültürel mirası ve eşsiz lezzetleri ziyaretçilere tanıtılacak.