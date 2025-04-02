Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor ilk yarının son maçında Gerede Hedefspor’u 72-65 yenerek ilk yarıyı iki galibiyet ile tamamladı.

Arefe günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç iki takımda hücumda etkili başladı. İlk periyotta Çorum Belediyespor rakibine 23-17’lik üstünlük kurarak oyunun kontrolünü eline geçirdi.

İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Çorum Belediyespor bu periyotu 19-17 önde tamamladı ve devreyi 42-31’lik skorla galip tamamladı.

Üçüncü periyotta konuk Gerede Hedefspor takımını maçta dengeyi kurdu ve oyunun kontrolünü eline geçirdi.

Hücumda daha etkili olan konuk takım bu periyotu 21-15 önde tamamladı Çorum Belediyespor son periyota 57-52’ik skorla önde girdi.

Son periyotta rakibinin maça ortak olmasına izin vermek istemeyen Çorum Belediyespor savunmayı daha etkili yaptı ve rakibine sadece 13 sayıya izin verirken rakip potaya 15 sayı bıraktı ve maçı da 72-65 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve 7 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Gerede Hedefspor takımı ise aynı puanla beşinci olarak ligi tamamladı.