Arca Çorum FK’nın ligdeki son maçında cumartesi günü Erzurumspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre cumartesi günü saat 16’da oynanacak Çorum FK- Erzurumspor maçının biletleri sezon boyu olduğu gibi yine aynı fiyattan satışa çıkarıldı.

Bu maçta Sivasspor maçında çirkin ve kötü tezahürattan ceza alan VİP A ve Maraton tribünü D4 blokta yer alan taraftarlar bu maça giremeyecekler.

Her maçta olduğu gibi engelli biletleri müsabaka günü sabah saat 09:00’da stadyum gişesinden satılacak.

Kadın ve 15 yaş altı ücretsiz bilet uygulamasıda stadyum gişesinden alınacak ve kontenjan ile sınırlı olacak.